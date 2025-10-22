Prefeitura de Cabo Frio e Corpo de Bombeiros realizam simulado para emergências aquaviárias

Visando ao preparo para o verão e a alta temporada, a Prefeitura de Cabo Frio coordenou junto ao 18°Grupamento de Bombeiro Militar um simulado operacional de pronta resposta para possíveis emergências aquaviárias. A atividade contou com a participação de representantes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, agentes da Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil.

A ação foi realizada próximo à Ilha do Japonês e simulou um incêndio em embarcação, com pronta resposta para o controle do foco incendiário e resgate das possíveis vítimas.

Com cerca de dois meses para o verão, o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, destacou o trabalho de integração entre as forças visando a um ambiente ordenado e seguro.

“Acompanhamos a simulação e o resgate aquaviário do Corpo de Bombeiros, parabenizo o Tenente Coronel Eduardo Borges pelo simulado e aprendizado dividido com as forças que estiveram integradas. É uma atividade importante, tendo em vista que estamos nos aproximando de uma temporada de verão, onde as equipes estão se preparando de forma conjunta para atender qualquer situação emergencial que possa acontecer”, disse o coronel, que acompanhou todo o simulado.

Coordenador Geral da Defesa Civil de Cabo Frio, Marcus Dothávio, lembrou a intensidade de fluxo turístico que a cidade recebe, reforçando a importância de preparação técnica.

“Cabo Frio é o município de maior fluxo de turistas da Baixada Litorânea, principalmente no verão. O simulado operacional aquaviário é de extrema importância, visando ao nosso Plano de Contingência, que avalia o tempo de resposta. Nosso objetivo, caso ocorra alguma ocorrência real, é que tenhamos um atendimento com celeridade e eficiência”, falou.

O coronel Ramon Camilo, coordenador do Comando de Bombeiros da Baixada Litorânea, parabenizou os participantes.

“Agradeço a receptividade e dedico o sucesso nesse simulado a todos: Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a Defesa Civil, Marinha do Brasil e a nossa tão honrosa corporação do Corpo de Bombeiros”, encerrou.