Prefeitura de Cabo Frio entrega crachás aos ambulantes na próxima quarta

A próxima quarta-feira (17) será um dia especial para os ambulantes de Cabo Frio que atuam nas praias. Depois de meses de preparação, o processo de recadastramento chega à etapa que simboliza o encerramento dessa fase de organização para a alta temporada: a entrega dos crachás de identificação. O encontro será às 17h30, na Escola Municipal Professor Edilson Duarte, localizada na Rua Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara.

O recadastramento foi organizado pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização. A entrega representa, para o município, mais do que um ato administrativo: é a consolidação de um trabalho que mobilizou centenas de permissionários e marcou a primeira capacitação desse porte já realizada em Cabo Frio. Em parceria com o Sebrae, a Prefeitura realizou o maior programa de qualificação de ambulantes do Estado do Rio de Janeiro, alcançando 2.400 pessoas. Com duas oficinas por participante, o projeto totalizou 4.800 capacitações, fortalecendo o ordenamento das praias e valorizando a categoria.

O curso, realizado na Uerj, no Jardim Flamboyant, reuniu conteúdos práticos e orientações essenciais para o dia a dia, como boas práticas de higiene, manipulação de alimentos, hospitalidade e gestão do negócio. A formação foi recebida como uma oportunidade real de aprimoramento por quem vive do comércio informal e acompanha de perto o movimento das praias durante todo o ano.

Cada crachá terá um QR Code que comprova que o permissionário passou pela capacitação. Com as identificações emitidas e prontas para distribuição, Cabo Frio avança mais uma etapa no processo de organização do trabalho nas praias, valorizando os profissionais da cidade e oferecendo mais credibilidade nos serviços, no atendimento e na segurança do consumo das mercadorias comercializadas.