Prefeitura de Cabo Frio entrega nova Praça do Manoel Corrêa à população

A Prefeitura de Cabo Frio entregou, nesta terça-feira (27), a nova Praça Padrio Viana de Freitas, no bairro Manoel Corrêa. O local passou por uma ampla revitalização realizada pela Secretaria da Cidade e agora oferece mais infraestrutura, conforto e segurança para a comunidade.

A praça agora conta com uma moderna quadra de esportes, parquinho infantil, nova iluminação e uma sede reformada para a associação de moradores. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a convivência entre os moradores e valorizar os espaços públicos como pontos de lazer, bem-estar e integração social.

Durante a cerimônia de inauguração, que contou com a presença de diversas autoridades, o vice-prefeito e secretário da Cidade, Miguel Alencar, foi o primeiro a discursar. Ele destacou o papel das praças na promoção da qualidade de vida nos bairros.

“Com esta entrega, reafirmamos nosso compromisso com o bem-estar da população. A revitalização desta praça representa um avanço importante na construção de uma cidade mais acolhedora, segura e acessível para todos. Seguiremos trabalhando firme em várias frentes para transformar o cotidiano de Cabo Frio”, afirmou.

O prefeito Dr. Serginho conduziu a solenidade e ressaltou a importância da praça como ponto de partida para o projeto “Cabo Frio Mais Esporte”.

“A praça que entregamos hoje é para o futuro do Manoel Corrêa, pelas crianças, que a partir de agora, vão ter onde brincar. E é aqui também que vamos iniciar as atividades esportivas para as crianças, jovens, adultos e idosos”, comemorou o prefeito.