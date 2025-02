Prefeitura de Cabo Frio firma parceria com a Firjan para continuidade do programa “Calçada Acessível”

Iniciativa busca padronizar calçadas e tornar espaços públicos mais acessíveis.

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, assinou na manhã desta terça-feira (11) um convênio de parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) para dar continuidade ao programa “Calçada Acessível”. A iniciativa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura urbana, garantindo mais acessibilidade em calçadas e espaços públicos.

A formalização da parceria ocorreu no gabinete do prefeito, com a presença do secretário de Mobilidade Urbana, Josias da Swell, do presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Fernando Guadagnin, e do arquiteto, urbanista e especialista da Firjan, Luiz Gustavo Guimarães, além da equipe técnica da entidade. Cabo Frio integra o projeto desde 2019.

O programa “Calçada Acessível” é fruto de uma parceria entre a Firjan e a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), iniciada em 2010. O objetivo é padronizar as calçadas, tornando-as mais acessíveis, especialmente para idosos e pessoas com deficiência, promovendo inclusão e qualidade de vida para os cidadãos. Nos 21 municípios já participantes, o projeto envolve capacitação de técnicos, treinamento da mão de obra, assistência técnica para os projetos urbanos, levantamento de informações sobre obras e a elaboração de materiais educativos sobre acessibilidade em calçadas.

Para o prefeito Dr. Serginho, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida da população. “Garantir acessibilidade é um dever do poder público. Com essa parceria, damos mais um passo importante para tornar Cabo Frio uma cidade mais inclusiva, proporcionando segurança e dignidade para todos os cidadãos, especialmente aqueles com mobilidade reduzida”, destacou.