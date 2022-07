Prefeitura de Cabo Frio inaugura Núcleo de Atendimento Integrado de Tamoios 

A partir desta terça-feira (12), Tamoios passará a contar com um Núcleo de Atendimento Integrado da Prefeitura de Cabo Frio. O local vai abrigar serviços das secretarias de Administração, Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Ibascaf, por meio do Programa de Assistência Médico-Hospitalar aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Pasmed). O Núcleo ficará localizado na Avenida Independência s/nº, salas 11 e 12 – Shopping Unapark. A unidade vai funcionar das 8h30 às 17h. O posto de atendimentos será inaugurado às 11h.

Com o objetivo de melhor atender a população do distrito tamoiense, os serviços estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, evitando o deslocamento até a unidade central de Cabo Frio. A população poderá contar com serviços do setor de protocolo, como abertura e acompanhamento de processos administrativos. Pela Secretaria de Fazenda, será possível conseguir transferência de titularidade, orientações sobre Dívida Ativa e Geoprocessamento. Serviços de marcação de consultas, pelo Programa de Assistência Médico-Hospitalar aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Pasmed), também poderão ser realizados no local.

“Alguns serviços, como o protocolo, já foram ofertados no distrito de Tamoios, mas foram descontinuados em gestões anteriores. Com esse retorno, os munícipes e requerentes não precisarão se deslocar até a sede central para iniciar os processos e solicitações. Esse espaço permite ainda a integração das pastas em um mesmo ambiente, agilizando o resultado. O novo local conta com duas lojas, quatro salas no segundo piso, uma sala e um arquivo no primeiro andar. O espaço é um ambiente amplo, ventilado e acessível”, disse o secretário de Administração, Gustavo Fecher.