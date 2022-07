Prefeitura de Cabo Frio inicia ciclo de capacitação básica em primeiros socorros

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, iniciou, na manhã desta terça-feira (19), o primeiro ciclo de capacitação básica em primeiros socorros. A atividade foi realizada pela Superintendência da Defesa Civil, na base da Guarda Civil Marítima Ambiental, no Terminal de Transatlânticos.

A capacitação teve palestras sobre engasgamento; sufocamento com crianças e adultos; aulas sobre parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar; preservação da vítima; protocolos; procedimentos relacionados ao ambiente de trabalho e percepção de risco.

O curso tem a finalidade de preparar os profissionais para atender a possíveis situações de emergência durante suas atividades laborais, e as instruções serão estendidas aos grupamentos que compõem a Guarda Civil Municipal.

A sufocação ou engasgamento ocupa o terceiro lugar no ranking de mortes de crianças vítimas de acidentes no Brasil e representa a primeira causa em situações de crianças com até um ano de idade. Segundo dados da ONG Criança Segura, todos os anos no Brasil, mais de 700 crianças morrem vítimas desses casos.

Para crianças o sufocamento pode ocorrer através da alimentação, especialmente em crianças menores de 3 anos, faixa etária em que o controle da mastigação/deglutição está em desenvolvimento, especialmente pela falta dos dentes molares.

Outra forma da ocorrência de sufocamento em crianças é a colocação de um corpo estranho nas cavidades do corpo. Esse tipo de ocorrência é mais grave quando o corpo estranho caminha para as vias aéreas, o que pode obstruir a passagem do ar e causar uma diminuição significativa da oxigenação e resultar em morte por asfixia.