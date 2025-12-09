Prefeitura de Cabo Frio inicia organização e planejamento do Carnaval 2026

A preparação para o Carnaval 2026 já começou em Cabo Frio. Nesta segunda-feira (8), duas reuniões importantes marcaram o pontapé inicial da organização da maior festa popular do município. Pela manhã, gestores e representantes de diversas áreas se reuniram na Sala de Cultura Chico Tabibuia, em Tamoios. À tarde, foi a vez do Museu e Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, no Centro, receber a segunda rodada de debates, desta vez com equipes do distrito-sede.

Os encontros reuniram secretarias diretamente envolvidas no carnaval, além de órgãos de segurança pública e instituições essenciais para o funcionamento da cidade durante o período festivo. Participaram representantes da Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio (Abaccaf), veículos de imprensa, Polícia Militar, e outras pastas da administração municipal. A proposta é iniciar um planejamento integrado, garantindo organização, segurança e fluidez para moradores e visitantes.

O secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, destacou que o Carnaval 2026 promete novidades e uma estrutura ainda mais robusta que a montada este ano.

“Estamos iniciando o planejamento para entregar um carnaval muito organizado e pensado em cada detalhe. Essa festa é feita a várias mãos, por isso convidamos todas as secretarias afins, órgãos de segurança e instituições parceiras. Nosso objetivo é que toda a cidade esteja integrada para receber moradores e turistas da melhor forma possível. Temos grandes novidades para anunciar em breve”, afirmou o secretário.

Com a fase inicial do planejamento concluída, a Prefeitura continuará avançando nas definições de logística, segurança, programação artística e infraestrutura para garantir um carnaval diversificado, seguro e distribuído por toda a cidade.

A gestão municipal reforça que novas informações serão divulgadas nas próximas semanas, conforme os grupos de trabalho avancem nas definições para o Carnaval 2026. Cabo Frio se prepara, mais uma vez, para realizar uma das maiores edições de sua história.