Prefeitura de Cabo Frio inicia série de entregas na Saúde com reinauguração da ESF Peró

Avançando no compromisso de reestruturar toda a rede municipal de Saúde, a Prefeitura de Cabo Frio entregou a reforma completa da Estratégia Saúde da Família (ESF) Peró, no fim da tarde desta terça-feira (23), em solenidade que contou com a presença do prefeito Dr. Serginho; da secretária de Saúde, Beatriz Trindade, e de outras autoridades, além de funcionários da unidade e moradores do bairro.

O posto passou por obras de adequação, modernização e ampliação dos ambientes, com o objetivo de dar mais conforto à população e aos funcionários da unidade, com impacto direto na melhoria do atendimento aos pacientes. Ao todo, 3.765 pessoas serão diretamente beneficiadas pela revitalização das instalações da ESF Peró.

O resultado da reforma impressionou a moradora Rosane Maria que observava a nova fachada do prédio, que foi pintada e padronizada. Há dois anos no bairro, ela também destacou o atendimento da equipe.

“A obra ficou linda e maravilhosa. Eu agradeço por essa reforma aqui no postinho. Eu sou atendida pela agente de saúde Raquel, mas eu gosto de todo mundo aqui da equipe. Sou muito bem atendida e, com essa obra, com certeza vai melhorar ainda mais”, comentou.

A secretária de Saúde, Beatriz Trindade, destacou a importância de reestruturação da rede de Atenção Básica:

“É com muita alegria que entregamos mais uma unidade de saúde para a comunidade. A gente preza por uma saúde preventiva e pela qualidade do atendimento e da saúde da população. Então é esse o esforço”, afirmou.

Além da ESF Peró, serão entregues ainda esta semana as reformas das ESF Cajueiro, nesta quarta (24); da UBS Unamar, na quinta (25); e da ESF Jardim Peró, na sexta-feira (26). Antes já haviam sido entregues a UBS Enfermeira Maria Lúcia de Oliveira Santana, no Jardim Esperança; e as ESFs do Parque Burle e do Guarani também inteiramente remodeladas. As obras serão estendidas pelas mais de 30 unidades de Atenção Básica do município.

O prefeito Dr. Serginho ressaltou como a transformação na saúde tem impacto positivo na vida da população:

“Isso faz parte do movimento de uma cidade que está avançando. Uma cidade que avança no sentido de a gente fazer entregas que modifiquem de maneira especial e estrutural a vida da população. E na saúde não é diferente”, afirmou ele.