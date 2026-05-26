Prefeitura de Cabo Frio intensifica ações de drenagem e calcetagem em diversos bairros

A Prefeitura de Cabo Frio reforçou os trabalhos de manutenção urbana com a divisão de cinco equipes operacionais para atuar em diferentes pontos do município. As frentes de serviço estão concentradas na recuperação de afundamentos de drenagem e na execução de serviços de calcetagem em vias com paralelepípedo e piso intertravado.

De acordo com a Prefeitura, os trabalhos serão realizados de forma gradativa, avançando bairro por bairro, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana, garantir mais segurança para motoristas e pedestres, além de preservar a infraestrutura das vias públicas.

Nesta segunda-feira (25), uma das equipes esteve na Rua Inglaterra, no bairro Jardim Caiçara, realizando serviços de calcetagem para recuperação do pavimento. A ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção desenvolvido pela administração municipal em diferentes regiões da cidade.