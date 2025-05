Prefeitura de Cabo Frio lança Calendário de Eventos 2025

Resgatando tradições municipais e trazendo novidades em diversos segmentos culturais, gastronômicos e esportivos, a Prefeitura de Cabo Frio lançou na manhã dessa quinta-feira (22) o Calendário de Eventos de 2025, com realizações durante todo o segundo semestre do ano. O lançamento oficial foi apresentado pelo prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, com a presença de secretários, vereadores, imprensa e diversos representantes do trade turístico cabo-friense.

Aliando eventos de porte nacional e internacional e a valorização do artista de Cabo Frio, o Calendário de Eventos de 2025 terá programação de junho a dezembro, com atividades em praticamente todo fim de semana, sendo distribuídas em diversos bairros da cidade.

Com um calendário construído coletivamente e com muito diálogo, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, destacou o resgate de tradições cabo-frienses e a criação de um calendário diverso, que promoverá o fomento do turismo e o fortalecimento da cidade em seus diversos âmbitos.

“Esse calendário foi construído a muitas mãos, resultando em um conjunto de eventos muito diverso. Buscamos traçar atividades em alguns segmentos, o que nos faz ter eventos durante todo o restante do ano e praticamente com alguma atividade em todo fim de semana. É importante destacar que esse calendário está aberto a alterações com a inclusão de outras realizações, estamos disponíveis a troca junto ao trade turístico, o que for importante para nossa cidade, e entendermos necessário, vamos sentar e avaliar. Esse é um calendário que contempla muitos segmentos e bairros da cidade, com essa diversidade trabalharemos para fomentar o turismo, movimentar o comércio e divulgar a nossa cidade como ela merece”, disse o prefeito, que ainda anunciou que o calendário para 2026 será lançado ainda esse ano.

Confira abaixo o Calendário de Eventos de Cabo Frio para 2025:

JUNHO

8 – Rei e Rainha do Mar – Peró

13 a 15 – Festival de Frutos do Mar – Tamoios

19 – Corpus Christi – Tapete de sal na Av. Assunção

19 a 22 – Blend BBQ Festival – Palmeiras

20 a 22 – CF Games (Cabo Frio Games – Crossfit)

29 – Copa Tri RJ – Praia do Forte

JULHO

3 a 6 – Festival do Camarão

26 e 27 – Circuito Talentos do Surfe 2025 – Praia do Forte (etapa regional)

Festival de Inverno

4 e 5 – Expo Gospel

10 a 13 – Festival Cabo Frio Moto Rock 2025

19 e 20 – Sesc Inverno

24 a 26 – Jazz São Benedito Festival – Passagem

25 a 27 – Festival de Mariscos e Crustáceos – Peró

Jogos de Inverno

18 a 20 – Travessia Forte São Matheus, Night Run, Desafio do Angelim e Cabo Frio Beach Tennis

AGOSTO

1 – Portinho Bohemio (Circuito Bohemio)

2 a 3 – Aloha Spirit – Etapa Triângulo de Fogo

08 a 10 – 1º Festival de Vela de Cabo Frio – Palmeiras

10 – Corrida da Padroeira – Praça Porto Rocha

15 a 17 – Festa da Padroeira – Praça Porto Rocha

22 a 24 – Festival do Arretado

23 e 24 – Circuito Talentos do Surfe 2025 – Unamar (etapa regional)

SETEMBRO

4 a 7 – Festival Internacional de Dança

6 – Parada do Orgulho LGBTQIA+ – Praia do Forte

11 a 13 – Feira Literária de Cabo Frio (FLIC)

12 a 14 – Abertura do Festival Sabores de Cabo Frio – Terminal de Transatlânticos – Passagem

12 a 30 – Festival Sabores

13 – Som Benedito – (Circuito Bohemio)

17 a 21 – Festival de Cinema

18 a 20 – Encontro de Corais

21 – Canta Cabo Frio

21 – Volta Internacional da Laguna

21 – 9º edição da Forte Run – Praça da Cidadania

26 e 27 – Festival do Choro de Cabo Frio – Boulevard Canal

OUTUBRO

1 a 4 – Semana do Idoso

1 a 5 – Festival Sabores

4 – Boulevard Bohemio (Circuito Bohemio)

12 – Dia das Crianças – Tamoios, Palmeiras e Jardim Esperança

10 a 19 – Feira Raízes Portuguesas – Boulevard Canal

24 e 26 – Circuito Talentos do Surfe 2025 – Praia do Forte (etapa regional)

31 – Campeonato Estadual de Canoa Havaiana – VAA – Praia do Peró

NOVEMBRO



1 e 2 – Campeonato Estadual de Canoa Havaiana – VAA – Praia do Peró

8 – Palmeiras Pais e Filhos – (Circuito Bohemio)

9 – Meia Maratona Internacional de Cabo Frio

13 – Desfile Cívico

13 a 15 – Aniversário da Cidade – Praia do Forte e Tamoios

15 – Campeonato Estadual de Rally

20 e 23 – Feira + Forte

29 – Circuito Cervejeiro do Peró

29 – Abertura do Natal – Luz e Magia de Cabo Frio

DEZEMBRO

6 – Cabo Frio Trail Run – Ilha do Japonês

29 a 31 – Réveillon 2026

31 – Corrida da Virada