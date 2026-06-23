Prefeitura de Cabo Frio mantém ações integradas de fiscalização em áreas com maior incidência de flanelagem

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, realizou, nesta segunda-feira (22), mais uma ação integrada de fiscalização e ordenamento urbano voltada ao combate à prática de flanelagem em áreas de grande circulação da cidade.

A atuação contou com a Guarda Civil Municipal, por meio do Grupamento Operacional de Praia (GOP), do Grupamento Operacional de Trânsito (GOT), do Grupamento Tático Móvel (GTM), além do Programa Estadual de Integração na Segurança Pública (PROEIS) da Polícia Militar, e ocorreu na Orla da Praia do Forte, no entorno do Teatro Municipal e no Centro de Cabo Frio.

As ações da Secretaria de Segurança e Ordem Pública são contínuas e fazem parte de um trabalho permanente de fiscalização, ordenamento e presença das equipes em diferentes pontos do município.

A prática de cobrança irregular de valores e qualquer forma de constrangimento ou coação a motoristas configura crime. Em situações de abordagem indevida ou intimidação, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.