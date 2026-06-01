Prefeitura de Cabo Frio orienta sobre excursões para o feriadão de Corpus Christi

Com a proximidade do feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (4), a expectativa é de aumento no fluxo de visitantes em Cabo Frio. Para garantir uma chegada tranquila, organizada e segura para moradores e turistas, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, orienta os responsáveis por excursões sobre os procedimentos necessários para o acesso de veículos de turismo ao município.

A entrada de ônibus, micro-ônibus e vans na cidade exige agendamento prévio e emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), que deve ser solicitado junto à Secretaria de Mobilidade Urbana pelo e-mail terminaldeonibus@cabofrio.rj.gov.br.

A taxa pode ser emitida em duas situações: quando os visitantes estiverem hospedados em estabelecimentos cadastrados no município e no Ministério do Turismo, sendo a solicitação realizada pelo próprio local de hospedagem; ou para passeios do tipo city tour, com duração de um dia, acompanhados por guia credenciado e com reserva em estabelecimento regularizado.

Para acessar a cidade, é obrigatório apresentar o comprovante de pagamento do DAM impresso. Nos casos de city tour, também deve ser apresentado o comprovante de reserva.

Outra orientação importante é que todos os veículos de excursão devem entrar em Cabo Frio pela Avenida Wilson Mendes e realizar parada obrigatória no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), para conferência da documentação exigida.

A Secretaria de Mobilidade Urbana também alerta que apenas casas de aluguel por temporada cadastradas no Cadastur estão autorizadas a emitir o DAM para seus hóspedes. Imóveis sem cadastro podem receber visitantes apenas em veículos de passeio.

Além disso, toda excursão deve estar acompanhada por guia regional ou estadual devidamente cadastrado no Cadastur.

Segundo o Secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, o objetivo das medidas é garantir que os visitantes tenham uma experiência positiva desde a chegada à cidade, ao mesmo tempo em que mantemos a organização do trânsito e a segurança viária durante um período de grande movimentação.

“Cabo Frio está preparada para receber os turistas, mas é fundamental que as excursões observem os procedimentos estabelecidos”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge.

Atenção às regras

Os responsáveis pelas excursões também devem observar que não é permitida a entrada de alimentos perecíveis no município, conforme previsto no Decreto Municipal nº 5.735/2017, sob risco de apreensão.

Outra regra importante é que, de acordo com o Decreto nº 6.905/2022, existem vias com restrição para circulação de ônibus de turismo. Quando a hospedagem estiver localizada em uma dessas áreas, caberá ao guia responsável definir os pontos adequados para embarque e desembarque dos passageiros.

A Secretaria de Mobilidade Urbana recomenda que os responsáveis pelas excursões organizem toda a documentação antes do deslocamento e orientem os passageiros sobre os procedimentos de acesso à cidade. Também é importante programar os horários de chegada com antecedência, especialmente nos períodos de maior movimento.

Para os visitantes, a dica é aproveitar a estadia respeitando as normas de trânsito, utilizando as áreas adequadas para embarque e desembarque e contribuindo para a preservação dos espaços públicos e das belezas naturais que fazem de Cabo Frio um dos destinos mais procurados do país.