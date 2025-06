Prefeitura de Cabo Frio participa da 3ª Conferência das Nações Unidas para o Oceano, organizada pela ONU

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Gestão Territorial e Economia Azul está participando da 3ª Conferência das Nações Unidas para o Oceano. O evento organizado pela ONU está ocorrendo em Nice, na França, e vai até o dia 13 de junho.

A Conferência deste ano tem como objetivo apoiar a implementação do desenvolvimento sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos, além de se basear nos instrumentos existentes para formar parcerias bem-sucedidas rumo à rápida conclusão e implementação eficaz dos processos em andamento, que contribuem para a conservação e o uso sustentável do oceano.

Nesta quarta-feira (11), o secretário de Gestão Territorial e Economia Azul, Matheus Monica, participou da mesa de discussão da Blue Zone, a área mais restrita da Conferência, Matheus falou da importância do mundo se reunir e ter um olhar mais criterioso para o mar e o meio ambiente.

O secretário também apresentou aos participantes o Projeto do Corredor Azul e a Nova Economia Azul Territorial de Cabo Frio, onde mostra o trabalho desenvolvido pela Secretaria na Economia Azul e o pionerismo do município de ser a primeira cidade do Brasil com política pública de Economia Azul consolidada.

“O mais importante de eventos como esse, o que eu levo, é a importância do mundo se reunir e começar a ter um olhar mais criterioso para o mar, pro meio ambiente e a gente entender que tem que preservar, mais do que isso, o grupo tem que se reunir para começar a se regenerá e repor os nossos estoques de peixes, enfim. A gente precisa se regenerar e não só preservar”, afirmou o secretário Matheus Monica na Conferência.