Prefeitura de Cabo Frio promove ação para o Lar da Cidinha em alusão ao Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria da Melhor Idade, promoveu nesta quinta (9), uma ação para as idosas assistidas pelo Lar da Cidinha, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, instituído em 8 de março.

Com o tema “A autoestima da Mulher na Melhor Idade”, a iniciativa atendeu a 15 idosas que moram na instituição, que tiveram um dia da beleza com corte de cabelo, maquiagem, sessão de fotos, roda de conversa sobre o tema. Todos participaram de um café da tarde e receberam lembranças produzidas durante a realização do evento.

“Ser idoso é um privilégio da vida e do tempo. Nossos idosos são motivos de muito orgulho que merecem carinho, respeito e muito amor. São estes sentimentos e valores que procuramos despertar durante a programação especial da semana da mulher em nossa secretaria”, disse a secretária da Melhor Idade, Delamar Sant’anna.

O dia da deleza para as idosas foi realizado com o apoio da equipe de profissionais do salão Leandro Goulart, que prestaram serviço voluntariamente. O evento encerra as atividades especiais da semana da mulher na Secretaria da Melhor Idade.