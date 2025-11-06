Prefeitura de Cabo Frio realiza ação de recuperação ambiental e ordenamento na Ilha do Japonês

A Prefeitura de Cabo Frio promoveu, nesta quarta-feira (5), uma ação de recuperação ambiental e ordenamento territorial na Ilha do Japonês. A operação foi coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento e contou com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Guarda Marítima e Ambiental.

A intervenção teve como objetivo coibir o uso irregular do espaço como área de estacionamento, bem como prevenir a supressão da vegetação em decorrência da circulação e permanência de veículos. Colaboradores da Equipe Verde da Secretaria de Meio Ambiente realizaram o cercamento da área e o plantio de espécies nativas típicas de restinga. As equipes também delimitaram uma faixa específica para carga e descarga, garantindo o funcionamento adequado das atividades comerciais e pesqueiras.

Durante a ação, os agentes também promoveram orientações educativas aos comerciantes, pescadores e frequentadores, reforçando a importância de respeitar as áreas de preservação e as restrições de uso impostas pelos órgãos ambientais.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, a operação integra o esforço permanente da pasta em preservar o patrimônio natural do município. O secretário ressaltou que a Ilha do Japonês é um ecossistema de alta sensibilidade ecológica e está sob acompanhamento do Ministério Público Federal e do Inea, o que requer constante monitoramento e medidas preventivas para conter processos de degradação.

“A Ilha do Japonês é um dos ambientes mais emblemáticos e sensíveis de Cabo Frio, e nossas ações de fiscalização são constantes. O uso irregular da área coloca em risco o equilíbrio ecológico e a preservação desse patrimônio natural. O cercamento, a renaturalização e as atividades educativas são medidas fundamentais para proteger e garantir o uso sustentável desse espaço”, afirmou o secretário.