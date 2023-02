Prefeitura de Cabo Frio realiza ação educativa sobre cuidados de Verão e Carnaval

A Prefeitura de Cabo Frio segue reforçando as medidas de segurança e prevenção de riscos durante a alta temporada. Com a proximidade do Carnaval e em meio ao verão, a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, por meio da Defesa Civil, vai realizar uma ação que visa alertar, orientar e educar moradores e turistas acerca de possíveis riscos, como afogamentos, incidentes com águas-vivas e crianças perdidas, recorrentes em períodos de festas. A ação é uma parceria da gestão municipal com a ONG Dicas que Salvam Vidas.

Na quinta-feira (16), os visitantes que desembarcarem no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) receberão orientações e terão à disposição um QR Code para consultar medidas de cuidado contra afogamentos, crianças perdidas, contato com águas-vivas, insolação e demais riscos em atividades de lazer. Na sexta (17), cartazes serão afixados em locais estratégicos para que os turistas e a população também tenham acesso às informações preventivas. A campanha contará com o apoio da Guarda Marítima Ambiental (GMA) e o Grupamento Operacional de Praia (GOP).

Os cartazes serão afixados em postos de grande circulação, como Terminal Rodoviário; Terminal de Ônibus de Turismo (TOT); Ponto das Vans (São Cristóvão); estacionamentos; Praia das Conchas; restaurantes das Orlas da Praia do Forte; Praia do Peró e Tamoios; Posto de Guarda-Vidas e outros.

“Essa ações educativas têm como objetivo passar o conhecimento dos riscos à população do município e aos turistas, contingente que aumenta no Carnaval. Passando essas informações, eles saberão agir e se autoproteger para que tenham um carnaval tranquilo e curtam a nossa cidade. Mais de 90% dos acidentes ocorrem em virtude de as pessoas ignorarem os riscos nos momentos de lazer, não respeitarem os limites pessoais ou desconhecerem como agir”, destacou o superintendente de Defesa Civil, Marcus Dothávio.