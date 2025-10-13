Prefeitura de Cabo Frio realiza audiência pública com motoristas de aplicativo da Região dos Lagos

A Prefeitura de Cabo Frio promoveu, nesta segunda-feira (13), uma audiência pública com motoristas de aplicativo da Região dos Lagos. O encontro, conduzido pelo prefeito Dr. Serginho, aconteceu na Praça Tiradentes, em frente ao prédio do Executivo, e reuniu profissionais de Cabo Frio e de cidades vizinhas como São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Búzios e Iguaba Grande. O objetivo foi alinhar as regras de atuação, reforçar as medidas de ordenamento do transporte turístico e ouvir as demandas da categoria.

O prefeito reforçou que os motoristas de aplicativo podem trabalhar livremente em Cabo Frio, desde que estejam com o aplicativo ligado e em corrida ativa, conforme as normas municipais de mobilidade. Ele destacou que as fiscalizações estão voltadas especialmente para o transporte destinado ao Terminal de Ônibus de Turismo (TOT).

“Com o aplicativo ligado e passageiro identificado, quem estiver dentro das normas será bem-vindo para trabalhar. Nosso objetivo é ordenar o sistema, não atrapalhar o trabalhador”, afirmou o prefeito.

Após ouvir as demandas dos profissionais, Dr. Serginho anunciou que vai estudar a possibilidade de desenvolver um aplicativo municipal que integre motoristas de toda a região, com cadastro e QR Code de identificação.

O prefeito também lembrou que, no caso do transporte intermunicipal por táxi, as viagens devem ser realizadas com o taxímetro ligado, conforme previsto na regulamentação vigente.

Outro assunto debatido foi a possibilidade da criação de áreas específicas para embarque e desembarque de passageiros durante os eventos da cidade, pauta que será analisada junto à Secretaria de Mobilidade Urbana.

A organização do transporte turístico faz parte do processo de ordenamento urbano iniciado em janeiro. As fiscalizações continuam sendo realizadas pelos fiscais de transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana e pelos agentes da Guarda Civil Municipal, vinculados à Secretaria de Segurança e Ordem Pública.