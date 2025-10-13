Pular para o conteúdo

Prefeitura de Cabo Frio realiza Dia D da Campanha de Multivacinação no próximo sábado

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza, no próximo sábado (18), o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação 2025, com foco na atualização da caderneta de vacinas de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. O objetivo é garantir que todos estejam com o esquema vacinal completo, reforçando a proteção contra doenças que podem ser prevenidas.

Durante o Dia D, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF) participantes estarão abertas das 9h às 16h, oferecendo diversas vacinas, entre elas, as de febre amarela, sarampo, poliomielite, meningite e HPV, além de outras do calendário nacional.

A campanha segue normalmente até o dia 31 de outubro, permitindo que pais e responsáveis aproveitem o período para colocar em dia todas as vacinas pendentes.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a Estratégia de Multivacinação reforça a importância da rotina dos serviços de imunização, tendo como principal meta proteger a população e atualizar a caderneta vacinal. Manter as vacinas em dia é um ato de amor, cuidado e responsabilidade com a vida.

A caderneta de vacinação é um documento essencial, que deve sempre acompanhar a criança e o adolescente. Por meio dela, os profissionais de saúde avaliam quais doses são necessárias para garantir a imunização completa.

Vacinar é proteger quem amamos. Leve a caderneta, atualize as vacinas e participe dessa corrente de cuidado e prevenção.

Unidades participantes do Dia D – 18 de outubro

  • Casa da Criança
  • ESF Boca do Mato
  • UBS Maria Lúcia
  • ESF Monte Alegre
  • ESF Caminho de Búzios
  • ESF Jacaré
  • ESF Jardim Peró
  • ESF Peró
  • ESF Maria Joaquina
  • ESF São Jacinto
  • ESF Florestinha
  • UBS Santo Antônio
  • UBS Unamar
  • UBS Colônia dos Pescadores
  • CSOC
  • UBS Itajuru
  • ESF Jardim Caiçara
  • ESF Manoel Corrêa
  • ESF Praia do Siqueira/Palmeiras
  • Shopping Park Lagos

