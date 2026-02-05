Prefeitura de Cabo Frio realiza fiscalização do comércio ambulante na Praia do Forte

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, na manhã desta quarta-feira (4), na Praia do Forte, uma fiscalização do comércio ambulante. A ação da Secretaria de Segurança e Ordem Pública contou com agentes da Defesa Civil e da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização (Posturas).

Como balanço do trabalho, cerca de 50 ambulantes foram abordados. Quatro carrinhos precisaram deixar a praia após a identificação de irregularidades em carrinhos de milho cozido: um por vazamento de gás, com determinação imediata para troca do botijão de GLP (gás liquefeito de petróleo) e da mangueira; dois por atuação sem licença; e um por uso irregular de licença de terceiros, prática proibida.

A fiscalização também identificou a prática irregular de aluguel de guarda-sóis. Ao todo, 11 guarda-sóis foram encontrados em carrinhos de pizza e bebida, configurando tentativa de burlar a fiscalização. Um ambulante teve a licença suspensa por três dias por utilizar quantidade irregular de equipamentos, ficando impedido de operar o carrinho na areia durante o período. Os demais envolvidos foram advertidos, e todo o material irregular foi recolhido e encaminhado ao depósito municipal.

Durante a ação, os agentes vistoriaram carrinhos que utilizam GLP, avaliando as condições gerais dos equipamentos, como estrutura, estabilidade e conservação. Também foram verificados o uso correto de botijões e mangueiras, a existência de possíveis vazamentos, a presença de extintor de incêndio, além da documentação e das autorizações exigidas para o exercício da atividade.

Segundo a Secretaria de Segurança e Ordem, as ações vão continuar acontecendo diariamente para controle do uso do espaço público e segurança de banhistas e permissionários.