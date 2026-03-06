Prefeitura de Cabo Frio realiza intervenção preventiva em encosta no Jacaré após movimentação de terra

A Prefeitura de Cabo Frio realiza, nesta sexta-feira (4), uma intervenção preventiva em uma área de encosta no bairro Jacaré onde foi registrada movimentação de terra após as chuvas no município. Equipes da Coordenadoria Geral de Defesa Civil e da Comsercaf realizam a retirada de material terroso e outros detritos, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Clima e Saneamento. O imóvel está interditado como medida de segurança.

As equipes realizam a retirada dos escombros do muro que caiu e a desobstrução da área como medida preventiva, reduzindo riscos e dando mais segurança às famílias que residem nas proximidades.

“A área foi vistoriada pela equipe técnica da Defesa Civil e seguimos monitorando a situação. A retirada do material ajuda a evitar novos deslocamentos e traz mais segurança para os moradores do entorno”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Marcus Dothavio.

O local também vem sendo acompanhado pela Secretaria de Meio Ambiente, já que a área registrou recentemente um desmatamento irregular que havia sido paralisado pela fiscalização municipal. Como parte das medidas previstas para estabilização do terreno, será realizada a conformação da encosta em sistema de banquetas, técnica de engenharia geotécnica que consiste na criação de patamares intermediários ao longo do barranco. O objetivo é reduzir a inclinação do terreno, minimizar processos erosivos e aumentar a estabilidade da área.

Paralelamente, será realizado o plantio de espécies vegetais nativas, contribuindo para a recuperação da vegetação e formando uma contenção natural da encosta.

A ação desta sexta-feira integra o conjunto de medidas adotadas pelo município após as chuvas intensas registradas no fim de semana. Desde o início das ocorrências, a Defesa Civil atendeu 98 chamados pelo telefone 199 e realizou 44 vistorias técnicas. Cinco imóveis foram interditados, incluindo uma residência no Alto da Rasa, e também foi registrado o desabamento de uma edificação comercial no Centro.

As chuvas provocaram ainda dois escorregamentos de solo, três quedas de árvores e quatro afundamentos de via pública. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos continuam atuando na desobstrução de bueiros, limpeza urbana, drenagem e recuperação de trechos afetados.

No atendimento à população, 23 pessoas foram retiradas de áreas ilhadas. Treze ficaram desalojadas e foram encaminhadas para casas de familiares. A Secretaria de Assistência Social realizou 15 acolhimentos institucionais e promoveu a entrega de 318 kits de limpeza para moradores atingidos.

Mesmo com a melhora do tempo nos últimos dias, as equipes permanecem mobilizadas para atender demandas remanescentes e monitorar áreas sensíveis no município. Em caso de necessidade, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 ou pelo número fixo (22) 2647-0199. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193.