Prefeitura de Cabo Frio realiza melhorias no sistema de drenagem do Portinho

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realizou nessa quarta-feira (17) uma série de intervenções de infraestrutura urbana nas ruas Ônix e Sílex, localizadas no bairro Portinho. Os serviços tiveram como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e reforçar a eficiência do sistema de drenagem da região.

As equipes executaram a drenagem de águas pluviais, a substituição de manilhas comprometidas e a desobstrução de ralos, ações consideradas fundamentais para prevenir alagamentos, minimizar transtornos à população e garantir melhores condições de trafegabilidade nas vias.

A iniciativa integra o cronograma permanente de manutenção e recuperação da infraestrutura urbana desenvolvido pela administração municipal, com foco na preservação da rede de drenagem e na melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos moradores.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, os trabalhos de manutenção preventiva e corretiva seguem sendo realizados em diferentes pontos da cidade, atendendo demandas identificadas pelas equipes técnicas e solicitações da população.