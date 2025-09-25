Prefeitura de Cabo Frio realiza obras de drenagem na Rua Grécia, no Jardim Caiçara

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Cabo Frio executou, nesta semana, uma série de intervenções para melhorar o sistema de drenagem da Rua Grécia, no bairro Jardim Caiçara.

As equipes realizaram a substituição de 12 metros de manilhas por tubos de PEAD de 400 milímetros, promoveram a reforma completa de um antigo afundamento e fizeram a limpeza da rede que estava assoreada com o uso de hidrojet.

“Nosso compromisso é encarar os problemas de frente e entregar soluções de verdade para a cidade. Seguimos trabalhando para reconstruir Cabo Frio”, afirmou o secretário de Serviços Públicos, Jefferson Vidal.