Prefeitura de Cabo Frio realiza retirada de acampamentos improvisados no Jardim Caiçara

A Prefeitura de Cabo Frio realizou nesta terça-feira (28) uma ação integrada para a retirada de acampamentos improvisados instalados em uma área do Jardim Caiçara. A operação teve foco na organização do espaço, melhoria das condições de limpeza, segurança do entorno e atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na Rua Índia, no Jardim Caiçara, as equipes atuaram em uma área de obra em construção onde foram encontrados acampamentos improvisados utilizados como abrigo, incluindo uma área delimitada com tijolos. A ação ocorreu após relatos de moradores sobre transtornos relacionados à utilização do espaço.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, acompanhou a ação. A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal, realizou o apoio operacional para a atuação dos demais órgãos. A Comsercaf e a Fiscalização de Posturas fizeram a retirada dos materiais encontrados no local, como colchões, cama box, travesseiros, lonas, roupas e objetos pessoais, além da limpeza da área.

A Secretaria de Assistência Social realizou a abordagem social, apresentando os serviços de acolhimento da Casa de Passagem e demais atendimentos disponíveis na rede municipal.

Mais cedo, no bairro Foguete, na Rua Tobas, a Romu esteve no local após uma denúncia sobre a instalação de outro acampamento improvisado. Foram encontrados materiais como lonas, guarda-sol e objetos pessoais. Não havia ninguém no local no momento da chegada da equipe.

Denúncias e solicitações relacionadas à segurança e à organização dos espaços públicos podem ser feitas pelo telefone 153, canal de atendimento da Guarda Civil Municipal.