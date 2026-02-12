Pular para o conteúdo

Prefeitura de Cabo Frio realiza substituição de manilha por tubo PEAD no bairro Portinho

Jornal de Sábado
A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nesta semana a substituição de dois metros de manilha danificada por tubo PEAD na Rua Henrique Terra, no bairro Portinho.

A intervenção teve como objetivo restabelecer a eficiência do sistema de drenagem da via, comprometido devido ao rompimento da estrutura anterior. O tubo de PEAD, material reconhecido pela maior durabilidade e resistência, foi implantado para garantir melhor escoamento das águas pluviais e reduzir riscos de infiltrações e danos à pavimentação.

A ação integra o cronograma contínuo de manutenção preventiva e corretiva da rede de drenagem urbana, executado pela Secretaria, com foco na melhoria da infraestrutura e na prevenção de transtornos à população.

