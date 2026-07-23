Prefeitura de Cabo Frio realiza visita técnica na carreta de saúde da mulher em Tamoios

A Prefeitura de Cabo Frio oferece a partir desta sexta-feira (24), em parceria com o Ministério da Saúde, uma carreta equipada para realizar uma série de exames voltados para mulheres. A unidade móvel de saúde da mulher fica até o dia 21 de agosto em frente ao CEAD, em Tamoios. Uma equipe da Secretaria de Saúde realizou uma vistoria técnica nesta quarta-feira (22) para ajustar os últimos detalhes.

Os serviços ficarão disponíveis de segunda a sexta, das 8h às 17h, por quase 30 dias. Equipada e voltada para o diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero, a unidade móvel de saúde ofertará consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias, para pacientes do SUS agendadas e encaminhadas pela Secretaria de Saúde. O objetivo é atender mais de 300 mulheres por semana.

“O objetivo é zerar as filas. Nossa equipe está agendando os atendimentos para mulheres que já estão com o pedido no sistema. Não é livre demanda, não precisa vir para ficar em fila. As pessoas serão agendadas”, informou Sandra Rabelo, secretária Adjunta de Atenção Básica.

A carreta é completamente estruturada com insumos, equipamentos e equipes multiprofissionais.

“Além disso, oferecemos a oferta de cuidado integrado, OCI, que possibilita que se alguma pessoa tiver alguma irregularidade indicada nos exames, ela sairá do local com tudo agendado”, informou a secretária de Saúde, Beatriz Trindade.