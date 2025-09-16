Prefeitura de Cabo Frio realiza vistoria de carrinhos de alimentação a gás entre 22 e 26 de setembro

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, vai realizar entre os dias 22 e 26 de setembro a vistoria obrigatória dos carrinhos de alimentação que utilizam gás liquefeito de petróleo (GLP). A ação será conduzida em conjunto pela Vigilância Sanitária e pela Defesa Civil como medida de preparação para a alta temporada.

Durante o processo, os permissionários deverão apresentar o laudo técnico emitido por engenheiro habilitado, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), atestando que o equipamento a gás está em conformidade com as normas de prevenção e segurança contra incêndio. Além disso, os carrinhos devem possuir dimensões compatíveis com a tração humana, respeitando o tamanho máximo de 1,50m de comprimento por 1,20m de largura. O cumprimento dessas exigências é indispensável para a conclusão da vistoria e para a autorização de funcionamento.

As inspeções acontecerão no Terminal de Transatlântico, na Avenida Nossa Senhora da Assunção, no bairro Passagem, das 8h às 12h e das 14h às 17h; Praça do Moinho, no Peró, das 14h às 17h; e Praça do Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, das 14h às 17h.

Com a vistoria, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública reforça o compromisso com a segurança dos trabalhadores e consumidores, assegurando que os equipamentos estejam de acordo com a legislação vigente e oferecendo mais tranquilidade para quem consome os produtos nas praias da cidade.

Confira o cronograma: