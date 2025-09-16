Prefeitura de Cabo Frio realiza vistoria de carrinhos de alimentação a gás entre 22 e 26 de setembro

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, vai realizar entre os dias 22 e 26 de setembro a vistoria obrigatória dos carrinhos de alimentação que utilizam gás liquefeito de petróleo (GLP). A ação será conduzida em conjunto pela Vigilância Sanitária e pela Defesa Civil como medida de preparação para a alta temporada.
Durante o processo, os permissionários deverão apresentar o laudo técnico emitido por engenheiro habilitado, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), atestando que o equipamento a gás está em conformidade com as normas de prevenção e segurança contra incêndio. Além disso, os carrinhos devem possuir dimensões compatíveis com a tração humana, respeitando o tamanho máximo de 1,50m de comprimento por 1,20m de largura. O cumprimento dessas exigências é indispensável para a conclusão da vistoria e para a autorização de funcionamento.
As inspeções acontecerão no Terminal de Transatlântico, na Avenida Nossa Senhora da Assunção, no bairro Passagem, das 8h às 12h e das 14h às 17h; Praça do Moinho, no Peró, das 14h às 17h; e Praça do Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, das 14h às 17h.
Com a vistoria, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública reforça o compromisso com a segurança dos trabalhadores e consumidores, assegurando que os equipamentos estejam de acordo com a legislação vigente e oferecendo mais tranquilidade para quem consome os produtos nas praias da cidade.
Confira o cronograma:
- 22 de setembro – Carrinhos de milho – 8h às 12h e das 14h às 17h.
- 24 de setembro – Carrinhos de churrasquinho – 8h às 12h e 14h às 17h.
- 25 de setembro – Carrinhos de pizza e tapioca – das 8h às 12h
- 25 de setembro – Carrinhos de alimentação a gás no Peró – todos os segmentos (Posto da Guarda Civil Municipal, Praça do Moinho) – das 14h às 17h
- 26 de setembro – Carrinhos de alimentação a gás em Unamar – todos os segmentos (Praça do Pontal, Rua Juscelino Kubitschek, bairro Pontal de Santo Antônio) – das 14h às 17h