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Prefeitura de Cabo Frio recupera rede de drenagem e corrige afundamento de via no Braga

Jornal de Sábado
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A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nessa terça-feira (7) uma intervenção na Rua General Alfredo Martins, no bairro Braga, para recuperar a infraestrutura de drenagem e corrigir o afundamento da via.

Os serviços incluíram a reconstrução das conexões da galeria até o Poço de Visita (PV), a instalação de novas tubulações, a recuperação da rede de drenagem e a recomposição do trecho afetado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, o afundamento da pista foi provocado pelo comprometimento da rede de drenagem, tornando necessária a reconstrução das conexões da galeria para restabelecer o pleno funcionamento do sistema e garantir a segurança da via.

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