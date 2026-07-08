Prefeitura de Cabo Frio recupera rede de drenagem e corrige afundamento de via no Braga

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nessa terça-feira (7) uma intervenção na Rua General Alfredo Martins, no bairro Braga, para recuperar a infraestrutura de drenagem e corrigir o afundamento da via.

Os serviços incluíram a reconstrução das conexões da galeria até o Poço de Visita (PV), a instalação de novas tubulações, a recuperação da rede de drenagem e a recomposição do trecho afetado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, o afundamento da pista foi provocado pelo comprometimento da rede de drenagem, tornando necessária a reconstrução das conexões da galeria para restabelecer o pleno funcionamento do sistema e garantir a segurança da via.