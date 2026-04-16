Prefeitura de Cabo Frio reforça o chamado para vacinação contra a gripe

As doses são aplicadas em 35 unidades de saúde da rede de Atenção Básica, com foco nos grupos prioritários, que incluem crianças de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias; gestantes e idosos acima de 60 anos.
As pessoas que se enquadram nos critérios de prioridade devem se dirigir a uma das unidades, levando documento de (CPF) ou o Cartão Nacional de Saúde (CNS), e a caderneta de vacinação.
No último dia 28 de março, alinhado ao calendário nacional de vacinação, foi realizado no município o Dia D contra a gripe Influenza, quando foram aplicadas 4.919 doses do imunizante.
Apesar do êxito da mobilização, a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Patrícia Freitas, ressalta que é preciso avançar no trabalho.
“É sempre importante reforçar que a vacina reduz as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus Influenza. Apesar do sucesso do Dia D, é fundamental que a população continue a procurar os postos de saúde, para que a gente consiga chegar à nossa meta de 90% de imunização do público-alvo”, afirmou a coordenadora.
A campanha de vacinação contra a gripe Influenza prossegue até o dia 30 de maio, acompanhando o calendário do Ministério da Saúde.
Confira a seguir os grupos prioritários e especiais para aplicação das doses e os locais de vacinação:
GRUPOS PRIORITÁRIOS
● Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);
● Gestantes;
● Idosos com 60 anos ou mais de idade;
GRUPOS ESPECIAIS
● Puérperas;
● Povos indígenas;
● Quilombolas;
● Pessoas em situação de rua;
● Trabalhadores da Saúde;
● Professores do Ensino Básico e Superior;
● Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;
● Profissionais das Forças Armadas;
● Pessoas com deficiência permanente;
● Caminhoneiros;
● Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;
● Trabalhadores portuários;
● Trabalhadores dos Correios;
● População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;
● Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade;
LOCAIS DE VACINAÇÃO
CENTRO DE SAÚDE OSWALDO CRUZ (BRAGA)
ESF GUARANI
ESF JARDIM CAIÇARA
ESF JARDIM NAUTILUS
ESF MANOEL CORRÊA
ESF PARQUE BURLE
ESF PRAIA DO SIQUEIRA
ESF VILA DO SOL
ESF VILA NOVA
UBS ANTONIO LIMA FILHO (PRAIA DO SIQUEIRA)
UBS COLÔNIA DOS PESCADORES
UBS ITAJURU
CASA DA CRIANÇA (PÚBLICO ATÉ 14 ANOS)
ESF BOCA DO MATO
ESF CAJUEIRO
ESF CAMINHO DE BÚZIOS
ESF GAMBOA
ESF JACARÉ
ESF JARDIM PERÓ
ESF MONTE ALEGRE
ESF PERÓ
ESF TANGARÁ
UBS ENFERMEIRA MARIA LUCIA (JD. ESPERANÇA)
UBS MONTE CARLO
UBS RESERVA DO PERÓ
UBS VILA DO AR
ESF ANGELIM
ESF ARAÇÁ
ESF BOTAFOGO
ESF FLORESTINHA
ESF NOVA CALIFÓRNIA
ESF SAMBURÁ
ESF SÃO JACINTO
UBS SANTO ANTÔNIO
UBS UNAMAR
A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Saúde, está reforçando o chamado para vacinação contra a gripe no município, de modo a reduzir a circulação do vírus Influenza e imunizar, principalmente, as parcelas mais vulneráveis da população.
As doses são aplicadas em 35 unidades de saúde da rede de Atenção Básica, com foco nos grupos prioritários, que incluem crianças de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias; gestantes e idosos acima de 60 anos.
As pessoas que se enquadram nos critérios de prioridade devem se dirigir a uma das unidades, levando documento de (CPF) ou o Cartão Nacional de Saúde (CNS), e a caderneta de vacinação.
No último dia 28 de março, alinhado ao calendário nacional de vacinação, foi realizado no município o Dia D contra a gripe Influenza, quando foram aplicadas 4.919 doses do imunizante.
Apesar do êxito da mobilização, a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Patrícia Freitas, ressalta que é preciso avançar no trabalho.
“É sempre importante reforçar que a vacina reduz as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus Influenza. Apesar do sucesso do Dia D, é fundamental que a população continue a procurar os postos de saúde, para que a gente consiga chegar à nossa meta de 90% de imunização do público-alvo”, afirmou a coordenadora.
A campanha de vacinação contra a gripe Influenza prossegue até o dia 30 de maio, acompanhando o calendário do Ministério da Saúde.
Confira a seguir os grupos prioritários e especiais para aplicação das doses e os locais de vacinação:
GRUPOS PRIORITÁRIOS
● Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);
● Gestantes;
● Idosos com 60 anos ou mais de idade;
GRUPOS ESPECIAIS
● Puérperas;
● Povos indígenas;
● Quilombolas;
● Pessoas em situação de rua;
● Trabalhadores da Saúde;
● Professores do Ensino Básico e Superior;
● Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;
● Profissionais das Forças Armadas;
● Pessoas com deficiência permanente;
● Caminhoneiros;
● Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;
● Trabalhadores portuários;
● Trabalhadores dos Correios;
● População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;
● Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade;
LOCAIS DE VACINAÇÃO
CENTRO DE SAÚDE OSWALDO CRUZ (BRAGA)
ESF GUARANI
ESF JARDIM CAIÇARA
ESF JARDIM NAUTILUS
ESF MANOEL CORRÊA
ESF PARQUE BURLE
ESF PRAIA DO SIQUEIRA
ESF VILA DO SOL
ESF VILA NOVA
UBS ANTONIO LIMA FILHO (PRAIA DO SIQUEIRA)
UBS COLÔNIA DOS PESCADORES
UBS ITAJURU
CASA DA CRIANÇA (PÚBLICO ATÉ 14 ANOS)
ESF BOCA DO MATO
ESF CAJUEIRO
ESF CAMINHO DE BÚZIOS
ESF GAMBOA
ESF JACARÉ
ESF JARDIM PERÓ
ESF MONTE ALEGRE
ESF PERÓ
ESF TANGARÁ
UBS ENFERMEIRA MARIA LUCIA (JD. ESPERANÇA)
UBS MONTE CARLO
UBS RESERVA DO PERÓ
UBS VILA DO AR
ESF ANGELIM
ESF ARAÇÁ
ESF BOTAFOGO
ESF FLORESTINHA
ESF NOVA CALIFÓRNIA
ESF SAMBURÁ
ESF SÃO JACINTO
UBS SANTO ANTÔNIO
UBS UNAMAR