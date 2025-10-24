Pular para o conteúdo

Prefeitura de Cabo Frio remove acampamentos da Duna Boa Vista, na Praia do Forte

Na tarde desta sexta-feira (24), a Prefeitura de Cabo Frio realizou uma ação de retirada de acampamentos irregulares na Duna Boa Vista, na Praia do Forte. A operação foi conduzida pela Guarda Civil Municipal, por meio do Grupamento Operacional de Praia, em parceria com a Comsercaf.

Em pontos distintos da duna, os agentes encontraram objetos pessoais, colchões, roupas, suportes de quentinhas, cobertores e grande acúmulo de lixo. Ao todo, foram recolhidas cerca de 80 sacolas de resíduos e 15 colchonetes.

Os acampamentos foram identificados durante o patrulhamento de rotina da Guarda Civil Municipal. Diante da situação, a equipe acionou a Comsercaf, responsável pela limpeza urbana, que deu suporte à remoção dos materiais da área de preservação ambiental.

A Duna Boa Vista é uma área protegida e cercada, com acesso restrito para garantir a conservação do ecossistema local. É proibida a entrada e qualquer tipo de ocupação. A população pode colaborar denunciando atividades irregulares pelo telefone 153, canal direto da Guarda Civil Municipal.

