Prefeitura de Cabo Frio remove muro construído irregularmente em área do Parque Estadual da Costa do Sol, no Jacaré

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, realizou, nesta quinta-feira (26), uma nova etapa da operação de fiscalização ambiental no bairro Jacaré, com foco na proteção do Parque Estadual da Costa do Sol. A ação contou com apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal e do 25º Batalhão da Polícia Militar.

A operação é uma continuidade da “Operação Lacoste”, realizada no mês passado, que resultou na apreensão de 30 pássaros silvestres raros e na autuação por desmatamento em área de preservação. Na ocasião, o responsável pelo imóvel foi multado e notificado a retirar, no prazo de 15 dias, um muro construído irregularmente, que avançava sobre o parque.

Mais de 30 dias após o prazo estipulado, a estrutura permanecia no local. Diante do descumprimento, a equipe de fiscalização retornou à área nessa quarta-feira (25) e realizou a remoção do muro.

Durante a ação, os agentes também constataram que o proprietário tem retirado o saibro da estrutura, o que pode representar risco para imóveis vizinhos. Uma nova vistoria está sendo agendada com a participação da Defesa Civil para avaliar a situação do terreno e evitar possíveis danos.

A Prefeitura garante o anonimato dos denunciantes de casos de crime ambiental. Os canais de contato são o e-mail: meioambiente@cabofrio.rj.gov.br e o telefone (22) 3199-1313.