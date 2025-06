Prefeitura de Cabo Frio retoma obra de reforma do Ginásio Alfredo Barreto, no Portinho

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho e o vice-prefeito, Miguel Alencar visitaram nesta terça-feira (17) as obras de reforma do Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, no bairro Portinho. O projeto contempla a reestruturação completa do espaço, com melhorias em todas as áreas internas e externas. A intervenção é coordenada pela Secretaria da Cidade e foi retomada na semana passada.

Com previsão inicial de conclusão em sete meses, a reforma inclui a substituição da cobertura da quadra, recuperação de toda a estrutura, reconstrução de alvenarias e divisórias, instalação de novos pisos e revestimentos de parede, troca de esquadrias, e modernização das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas. Também estão previstas a pintura geral do equipamento, a instalação de novos aparelhos esportivos e a substituição completa de janelas, portas, ferragens, vidros, grades e portões.

O prefeito Dr. Serginho ressaltou o compromisso da gestão com a valorização dos espaços públicos.

“Nosso governo atua com responsabilidade para recuperar equipamentos importantes da cidade. A reforma do Ginásio Alfredo Barreto será mais uma entrega que representa nosso cuidado com a juventude, com o esporte e com o bem-estar da população cabo-friense”, declarou o prefeito.

O Ginásio Alfredo Barreto passou por interdições ao longo dos anos. Em 2017, a quadra foi interditada, embora o hall de entrada e a área externa ainda fossem utilizados para atividades esportivas. Em 2024, no entanto, o espaço foi totalmente interditado devido a problemas estruturais.

O vice-prefeito e secretário da Cidade, Miguel Alencar, destacou a importância da obra para o desenvolvimento urbano e social do município.

“Estamos falando de um equipamento fundamental para o esporte e para a comunidade. Recuperar o Alfredo Barreto é garantir que jovens, atletas e moradores tenham acesso a um espaço digno, seguro e preparado para diversas atividades. A infraestrutura esportiva é parte essencial da transformação que queremos para Cabo Frio”, afirmou.