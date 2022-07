Prefeitura de Cabo Frio sedia 2° Encontro de Astronomia e Astronáutica 

Cabo Frio será sede do 2° Encontro de Astronomia e Astronáutica da cidade. A atividade, que será aberta para todas as idades, vai acontecer no próximo sábado (16), às 19h, na sede da Superintendência da Juventude, que fica no Terminal de Transatlânticos, no bairro Passagem. A realização faz parte da programação do International Moon Day, da Moon Village Association.

O evento vai contar com uma palestra de Caroline Lanzieri, estudante cabo-friense que já passou por uma experiência como astronauta análoga no Habitat Marte, em missão que fez parte de um projeto simulador das possíveis condições do Planeta Vermelho.

Outra palestra do evento será com Wagner Sena, cientista cabo-friense que é membro do Clube de Astronomia do Rio de Janeiro e da Sociedade Astronômica Brasileira. No local, Wagner vai realizar uma observação do céu com um telescópio caseiro, que foi construído por ele com material reciclável.

O evento fará alusão aos 53 anos da chegada do homem à Lua, comemorado no dia 20 de julho, data do aniversário do primeiro pouso humano, em 1969. O evento é uma realização da Comissão Lunar da União Brasileira de Astronomia, e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, por meio da Secretaria Adjunta de Ciência e Tecnologia e da Superintendência da Juventude.