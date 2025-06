Prefeitura de Cabo Frio vai promover plantio de 300 mudas de mangue em ação de compensação ambiental

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio das secretarias de Meio Ambiente, Saneamento e Clima e de Educação, realiza nesta sexta-feira (13), às 9h, uma ação de compensação ambiental com o plantio de 300 mudas nativas de mangue no local conhecido como Anjo Caído, no bairro Portinho.

A ação é uma contrapartida ambiental referente ao evento esportivo “Rei e Rainha do Mar”, que ocorreu nos dias 7 e 8 de junho na cidade. A iniciativa conta com o apoio técnico do Instituto PRIMA, parceiro na execução do plantio.

“O manguezal é um dos ecossistemas que mais contribuem para a assimilação de carbono, sendo fundamental no combate às mudanças climáticas”, destaca o secretário de Meio Ambiente, Jailton Nogueira.

O plantio será realizado em forma de mutirão e contará com a participação de aproximadamente 50 alunos da Escola Municipal Domingos Gouvêa, como parte do trabalho educativo da Prefeitura em prol da conscientização ambiental.

“Quando cabe medida compensatória, nossa prioridade é transformar essa oportunidade em um ganho concreto para a natureza e para a cidade”, reforça Jailton.

Ao término da ação, o evento “Rei e Rainha do Mar” receberá o Selo Prima Consciência Climática, certificação que reconhece iniciativas comprometidas com a neutralização das emissões de gases de efeito estufa (GEE’s).