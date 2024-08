Prefeitura de Iguaba Grande compra 10 mil camisas para a Secretaria de Saúde e cidade tem 27 mil habitantes

A prefeitura de Iguaba Grande, chefiada por Vantoil Martins, do Cidadania, firmou um contrato, em agosto deste ano, para a compra de 10 mil camisas para a Secretaria de Saúde da cidade. As roupas vestiriam mais de um terço de toda a cidade, que de acordo com o último censo do IBGE, em 2013, tem 27,9 mil habitantes.

As camisas terão a logo da pasta de Saúde da cidade e, coincidentemente, foram compradas no mês em que a campanha eleitoral começou. Martins não pode disputar a reeleição, mas irá apoiar Fabinho Costa, também do Cidadania. Ambos são ligados ao PL.