Prefeitura de São Pedro da Aldeia abre inscrições para cursos gratuitos do SENAI 

Os moradores de São Pedro da Aldeia têm a oportunidade de participar de cursos de qualificação gratuitos de assistente administrativo e de operador de computador.



A Prefeitura aldeense, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Renda, está com inscrições abertas para os cursos oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Neste primeiro momento, são oferecidas 80 vagas, sendo 48 para o curso de assistente administrativo e 32 para operador de computador. Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador de São Pedro da Aldeia, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Rita Pereira, nº 61, no Centro.

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. É necessário ter ensino fundamental completo. O início das aulas está previsto para o dia 15 de agosto. As inscrições estarão disponíveis até o preenchimento completo das vagas. Um cadastro reserva também será feito para casos de desistência.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e a Firjan SENAI. “Promover cursos gratuitos de qualificação é fundamental para desenvolver o município e assessorar o trabalhador aldeense. Por isso, foi muito gratificante para a nossa Secretaria firmar essa parceria com o SENAI. Ao todo, serão 160 vagas que irão ajudar a preparar a população de São Pedro da Aldeia, encaminhando pessoas qualificadas para o mercado de trabalho”, destacou o secretário de Agricultura, Trabalho e Renda, Thiago Ribeiro.

Serão abertas quatro turmas, sendo duas para cada modalidade, com aulas no período da tarde (13h às 17h) e no turno da noite (18h às 22h). Os encontros do curso gratuito de assistente administrativo serão realizados no Centro de Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Nova São Pedro. Já o curso de operador será ministrado em um laboratório móvel, que ficará estacionado na Praça Hermógenes Freire da Costa.

É importante destacar que os cursos não oferecem ajuda de custo para transporte e alimentação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2320-4375.