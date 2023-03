Prefeitura de São Pedro da Aldeia alinha participação no Programa Líder do Sebrae/RJ

O prefeito Fábio do Pastel se reuniu com representantes do Sebrae/RJ para alinhar a participação da Prefeitura de São Pedro da Aldeia no Programa LIDER (Liderança para Desenvolvimento Regional). O encontro aconteceu nesta segunda-feira (20/03), no gabinete do prefeito, e oficializou a participação do chefe do executivo aldeense e dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Claudio Viviani, de Turismo, Claudia Tinoco, de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, e de Planejamento e Gestão, Paulo César de Souza, no projeto.

O secretário Claudio Viviani destaca a importância de estimular a região como um todo, agregando o que tem de melhor em cada cidade. “A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma grande parceira do Sebrae e esse programa é de suma importância por agregar a rede litorânea, com 10 municípios participantes. Já estamos há um ano e meio pensando a nossa região com a Rede de Agentes de Desenvolvimento, um trabalho que vai somar ao programa LIDER para melhorar a nossa região”, comentou.

O Programa LIDER é o maior e mais estratégico programa de políticas públicas do Sistema Sebrae e é realizado em todo o território nacional, com representantes do poder público, da rede privada e do terceiro setor. Além da participação dos quatro secretários municipais, oito empresários de São Pedro da Aldeia também estarão representando o município.

Foto: Gabrielly Costa

De acordo com a coordenadora regional do Sebrae, Ana Cláudia Melo, o programa envolve a participação de prefeitos, secretários e empresários, que irão estimular o desenvolvimento estratégico da região. “Esses representantes vão pensar a região, estudar indicadores e gargalos com o objetivo de preparar uma agenda de soluções para o desenvolvimento da região. É um programa que vai contemplar os 10 municípios da nossa região, com início em abril e término em dezembro”, destacou.

O programa foi apresentado pelo consultor do Sebrae/RJ, Marcus Macedo, e contou, ainda, com a participação do analista Regional Lagos, Ronald Silveira, além do secretário municipal de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr., e do chefe de gabinete, Moisés Batista.

A iniciativa terá duração de oito meses e vai promover palestras com lideranças públicas e privadas de destaque nacional, mesas temáticas de planejamento estratégico regional e rodadas de integração formal e informal.