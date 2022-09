Prefeitura de São Pedro da Aldeia convoca população a participar do orçamento público 

A população de São Pedro da Aldeia tem mais uma vez a oportunidade de participar da consulta pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA – 2023), a partir desta terça-feira (06/09). O prefeito Fábio do Pastel reforça a importância de um governo participativo e convoca os moradores a apontarem as principais necessidades de cada área da cidade. Para facilitar o acesso, a pesquisa será realizada de forma on-line pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. (CLIQUE AQUI). O questionário fica disponível até o dia 30 de setembro.

Os aldeenses deverão preencher o formulário com o nome completo, documento de identidade, número de telefone, e-mail e o endereço.

Na aba mensagem, completar em detalhes as observações e apontamentos para o desenvolvimento do município.

É fundamental que o cidadão destaque a área prioritária em sua sugestão, como, por exemplo, saúde, educação, trânsito, água e esgoto, entre outras. Além de serem utilizadas para o planejamento do próximo ano, a prefeitura irá direcionar as solicitações para as secretarias municipais.

O prefeito Fábio do Pastel destaca que a colaboração popular é crucial para o avanço das ações públicas no município. “Temos o importante dever de mudar nossa cidade. Com a LOA, temos como definir o orçamento anual e definir as prioridades da população para o município no ano de 2023. Nosso objetivo é promover um governo participativo com ações que vão trazer mais qualidade de vida para todos os cidadãos aldeenses, observando os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Contamos com a colaboração de toda a população”.

O planejamento para a elaboração da Lei Orçamentária (LOA) estabelece as diretrizes a serem seguidas por cada pasta ao redigir o documento. Foram realizados treinamentos com os secretários e equipe técnica municipal. A iniciativa garante o avanço do desenvolvimento do município, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores.