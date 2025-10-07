Prefeitura de São Pedro da Aldeia e Firjan realizam aula inaugural do curso gratuito de assistente de controle de qualidade

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue empenhada em qualificar os moradores da cidade para o mercado de trabalho. Nesta segunda-feira (06/10), em parceria com a Firjan SENAI SESI, foi realizada a aula inaugural do curso gratuito de assistente de controle de qualidade. As aulas acontecem no Horto Escola Artesanal, no bairro Balneário.

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, deu boas-vindas aos alunos. “As empresas, hoje em dia, estão cada vez mais exigentes em relação ao controle de qualidade. Então é sempre bom se aprimorar, ainda mais tendo um certificado do Senai no currículo. É importante destacar que muitas pessoas já saíram dos cursos que oferecemos empregadas, então é um ótimo momento para se qualificar. Boa sorte a vocês e espero que aproveitem o curso”, destacou.

Na oportunidade, os alunos receberam orientações sobre avaliações, material didático, frequência e certificação. O curso terá duração de 45 dias úteis, aproximadamente dois meses, com aulas no período da manhã.

Os encontros serão conduzidos pela professora Caroline Pereira. “Eu estou muito feliz por lecionar esse curso para os alunos, afinal, essa é uma área escassa na Região dos Lagos. É uma iniciativa importante para quem deseja se qualificar e sair na frente. Quem ainda não conhece muito sobre o assunto pode sair em destaque também, porque conhecimento nunca é demais”, declarou.