Prefeitura de São Pedro da Aldeia e Governo do Estado dão início ao Programa Estradas Agro RJ 

Cerca de 250 km de estradas rurais irão receber serviços de recuperação e manutenção em São Pedro da Aldeia. A ação é fruto da parceria entre a Prefeitura aldeense e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do programa “Estradas Agro RJ”. O trabalho teve início nesta segunda-feira (27/05), na Estrada do Botafogo. O prefeito Fábio do Pastel e o secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, acompanharam as ações do dia.

Com o objetivo de recuperar as estradas vicinais de toda a zona rural aldeense, a equipe do programa “Estradas Agro RJ” começou o trabalho de patrolamento e limpeza no início da Rua da Torre, no Botafogo. Para o início das ações, foram utilizados dois caminhões, uma retroescavadeira e uma motoniveladora. O Governo do Estado realizou a cessão do maquinário e material para serviço.



O prefeito Fábio do Pastel destacou a parceria com o Governo Estadual. “Essa é uma obra muito importante para os moradores daqui do Botafogo. Nós temos muito a fazer, mas conseguiremos entregar à população da zona rural ruas que vão melhorar a vida dos produtores. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário estadual de Agricultura, dr. Deodalto, e ao deputado estadual Valdecy da Saúde, que ajudam bastante o nosso município”, afirmou.

O secretário de Agricultura, Thiago Ribeiro, comentou sobre o trabalho iniciado. “Nós estamos sendo beneficiados pela recuperação e manutenção das estradas vicinais da zona rural de São Pedro da Aldeia com o projeto ‘Estradas Agro RJ’, que começamos por Botafogo. Conseguiremos realizar o patrolamento, recuperação, limpeza das estradas e pretendemos fazer toda a recuperação da zona rural de São Pedro da Aldeia. Com isso, beneficiaremos os produtores rurais e toda a população”, destacou.

Morador do bairro Botafogo, Leandro Ribeiro de Souza é motorista e celebrou o início das ações, destacando que irá melhorar o tráfego na estrada. “Eu acho muito bom o serviço que será feito. Vai melhorar bastante e vai ajudar muito a população”, comentou.