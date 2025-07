Prefeitura de São Pedro da Aldeia e Prolagos inauguram ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto

O município de São Pedro da Aldeia recebeu a entrega de mais uma obra importante para o saneamento básico da cidade. A Prefeitura e a Prolagos inauguraram, nesta quarta-feira (02/07), a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada no bairro Balneário. Além do aumento de 20% da capacidade de tratamento, a obra passa a contar com o tratamento terciário, que garante água de reuso de qualidade. A iniciativa conta, ainda, com o apoio do Governo do Estado e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado (Agenersa).

Foto: Cleydson Alan/PMSPA

O prefeito Fábio do Pastel acompanhou todo o andamento da obra com visitas às instalações durante o processo e destacou a importância dessa ampliação para o município. “Como gestor público aldeense e servidor desta cidade, estou muito feliz. Com muita luta da Prefeitura, da Prolagos, do Governo do Estado e da Agenersa, assim como da população de São Pedro da Aldeia, hoje está sendo inaugurada a ampliação dessa importante Estação de Tratamento de Esgoto. É uma felicidade muito grande, porque é um passo a mais em direção ao desenvolvimento consciente da nossa cidade. Deixo aqui, mais uma vez, meu grande agradecimento. Nós fazemos o dever de casa e acompanhamos de perto as ações da Prolagos, para que o trabalho seja feito em união, pois só assim as coisas evoluem”, apontou.

O presidente da concessionária, Sinval Andrade, ressaltou que a entrega da obra é uma conquista conjunta. “Essa aqui é uma obra que a Prolagos executa, mas é uma conquista da sociedade, da administração pública e da Câmara Municipal. A gente está ampliando a capacidade de tratamento em 20%, mas mais que isso, a gente está trazendo um novo patamar com o tratamento terciário, que vai devolver ao meio ambiente água tratada de muito mais qualidade. E isso é muito importante do ponto de vista ambiental e de tudo que decorre dele, como a geração de emprego e renda, saúde e qualidade de vida. Então, para a gente, o impacto dessa obra vai muito além da parte técnica. A sociedade que gere os nossos passos e faz com que a gente tenha esse intuito de conquista”, afirmou.

Para o secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, a iniciativa é uma das obras de maior relevância no atual cenário do tratamento de esgoto. “Essa ETE recebeu um investimento vultoso para se tornar uma estação terciária de tratamento de todo o efluente que é captado em São Pedro da Aldeia. Além do aumento da capacidade de tratamento, essa vai ser uma estação também de água de reuso, ou seja, vamos poder usar essa água para a agricultura e outros fins”, explicou o secretário.

Fotos Cleydson Alan/PMSPA

O evento de entrega da obra de ampliação contou com a presença do secretário municipal de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr, da controladora-geral do município, Danielle Prudente, do secretário adjunto de Pesca, Breno dos Santos, e do chefe de gabinete, Fernando Frauches. Também estiveram presentes, a diretora-executiva da Prolagos, Aline Póvoas, e a diretora-executiva institucional, Roberta Moraes, além de representantes do Consórcio Bacia Hidrográfica São João (CBHSJ) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Representando a Câmara Municipal, acompanharam o evento o presidente do legislativo, Jean Pierre, e os vereadores Jackson Souza, José Antonio Martins Filho, José Victor Coutinho, Moisés Batista, Mislene dos Santos, Pedro Abreu e Paulo Santana.