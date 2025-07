Prefeitura de São Pedro da Aldeia fortalece parceria com o Incra-RJ

O prefeito Fábio do Pastel recebeu, nesta sexta-feira (11/07), a superintendente do Incra-RJ, Maria Lúcia de Pontes. O encontro aconteceu na sede da Prefeitura de São Pedro da Aldeia e teve como pauta a atuação conjunta entre o município e o órgão federal na melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem em assentamentos e comunidades quilombolas.

Participaram da reunião o procurador-geral do município, Peter Samerson; representantes da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e da unidade do Incra em São Pedro da Aldeia, além do vereador Moisés Batista.

Durante o encontro, foi apresentada a proposta de adesão do município ao programa federal Terra Cidadã, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e do Incra. A iniciativa tem como objetivo ampliar e agilizar o acesso aos serviços de reforma agrária, governança fundiária e regularização de territórios quilombolas.

O prefeito Fábio do Pastel demonstrou entusiasmo com a possibilidade de adesão. O município já conta com uma unidade de cadastro, mas, com o reforço da parceria, os serviços prestados à população serão ampliados. “Trabalhar em conjunto com o Incra é fundamental para garantirmos mais dignidade e estrutura às famílias que vivem nos assentamentos e quilombos. É um compromisso da nossa gestão”, afirmou.

A superintendente Maria Lúcia de Pontes também avaliou o encontro como muito produtivo. “Quando o Incra cria um assentamento, ele cria, na verdade, um novo ‘filho’ para o município, um lugar onde outros munícipes vão passar a morar. Para o Incra, essa aproximação com a Prefeitura é muito importante para que o processo de reforma agrária seja efetivado. Ele só acontece de fato com o fornecimento de crédito, água, energia elétrica. Então, é fundamental essa parceria, especialmente aqui em São Pedro da Aldeia, onde temos o projeto de construção de habitações no Assentamento Ademar Moreira, além do quilombo, que também é muito relevante para nós. Estou muito feliz com essa reunião e acredito que essa parceria tem tudo para dar certo. Tanto o Governo Federal quanto o município têm o interesse comum de oferecer uma vida melhor para o cidadão. Saio daqui muito satisfeita”, declarou.