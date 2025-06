Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove encontro técnico com engenheiros e arquitetos

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, promoveu, nesta quinta-feira (12/06), um encontro com engenheiros e arquitetos que atuam no município. Realizado na sede da Firjan, no bairro Nova São Pedro, o evento contou com a presença do secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, e do secretário adjunto da pasta, Wallace Camillo. Com o tema “Conectando a Administração Pública e os Profissionais de Engenharia e Arquitetura”, a reunião teve como objetivo ampliar o diálogo técnico, apresentar iniciativas em andamento e fortalecer a parceria entre o poder público e os profissionais da área.

Durante o encontro, foi destacada a necessidade de revisão do Plano Diretor Municipal, que já completou dez anos de vigência, conforme determina a legislação. A atualização do documento está prevista para ocorrer até o próximo ano, com foco em um planejamento urbano mais moderno, participativo e alinhado às novas demandas da população.

Outro ponto abordado foi o Programa Calçada Ideal, instituído por decreto municipal em 2023. A iniciativa define diretrizes para a padronização das calçadas em toda a cidade, com foco na acessibilidade e na segurança dos pedestres. Desenvolvido em parceria com a Firjan, o programa representa um avanço na organização dos espaços públicos.

A equipe técnica da Secretaria também apresentou a Licença 4.0, novo modelo de licenciamento urbano que tem como proposta a simplificação e a agilidade nos trâmites de aprovação de projetos. A iniciativa busca promover a desburocratização dos processos e incentivar a regularização de obras no município.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, destacou a relevância do diálogo entre a gestão pública e os profissionais técnicos para a construção de políticas urbanas mais eficientes. “Esse encontro reforça o nosso compromisso com a transparência, o planejamento e a escuta ativa. É ouvindo quem está na linha de frente que conseguimos construir soluções mais eficazes para o presente e o futuro da nossa cidade”, destacou.