Prefeitura de São Pedro da Aldeia realiza pagamento do 13º salário

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou o pagamento do décimo terceiro salário. O compromisso do município é pagar até o dia 20 de dezembro, mas os servidores municipais receberam já nesta quarta-feira (18/12). A iniciativa também fomenta a economia local com o período de festas natalinas e de final de ano se aproximando. O adiantamento é resultado do empenho e planejamento realizado pelas Secretarias de Fazenda e de Administração, além do setor de Recursos Humanos (RH).

O secretário de Fazenda, Renaldo Martins, destaca o trabalho dos servidores envolvidas. “Mesmo com muitos desafios e diante das muitas dificuldades que enfrentamos, conseguimos honrar nosso compromisso com o servidor público. Agradeço a todos os servidores pela dedicação e o amor que têm pela administração pública. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo”, apontou.

Com o aporte efetuado pelo governo municipal, o comércio também será beneficiado com a circulação econômica, especialmente durante o período de festividades se aproximando.