Prefeitura de Saquarema entrega à população o novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth

Em uma cerimônia muito concorrida e prestigiada por diversas autoridades do Estado, a Prefeitura de Saquarema inaugurou o novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, na Cidade da Saúde! O novo hospital, que já está em funcionamento, conta com 86 leitos, sendo 40 de Enfermaria Adulto; 2 de Isolamento Adulto; 12 de Enfermaria Pediátrica (6 clínicos e 6 cirúrgicos); 1 de Isolamento Pediátrico; 10 de UTI Adulto e outros 10 de UTI Pediátrica; 3 de urgência e emergência e 8 de unidade intermediária. Já o Centro Cirúrgico possui 4 salas e 3 leitos de recuperação anestésica e está estruturado para realizar diversos tipos de cirurgias.

“Hoje é um dia muito especial para o nosso município. A população já pode contar com um espaço estruturado e com atendimento de qualidade, sem precisar recorrer a outros municípios. Estamos realizando um sonho de todos saquaremenses” – disse a Prefeita, Manoela Peres.

“É uma emoção muito grande estar aqui nesta inauguração, unindo esforços estaduais e municipais, construindo uma saúde mais digna para que ninguém precise sair da sua cidade em busca de atendimento médico” – disse o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro.

Esperado por toda a população saquaremense, o novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth representa um grande avanço na saúde pública do Município. O hospital atenderá a demanda da rede municipal de saúde, realizando cirurgias e exames que, até então, eram feitos em outros municípios do Estado via Central de Regulação.

“Vamos iniciar os atendimentos para finalizar a fila de espera da Regulação, no Calçadão. Paralelamente, atenderemos as demandas do Hospital Porphírio, em Bacaxá. Vamos oferecer praticamente todos os serviços que nossa população precisa”, informou o Secretário Municipal de Saúde, dr. João Alberto Oliveira.

O Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth funciona na Rua Fábio Lucio dos Santos, 158, Verde Vale, ao lado do Estádio do Boavista.