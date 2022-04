Prefeitura de Saquarema entrega novo espaço do Ambulatório Pediátrico em Bacaxá

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a cerimônia de entrega do novo espaço do ambulatório pediátrico do município. A unidade, que reúne diversos atendimentos e especialidades para a saúde infantil, oferece maior comodidade, estrutura e qualidade no atendimento para crianças e responsáveis.

Com capacidade para até 800 atendimentos semanais, o novo espaço oferece atendimentos de Pediatria, Neuropediatria, Terapia Ocupacional, Pneumologia, Gastroenterologia, Psiquiatria, Puericultura (área da saúde que se dedica ao estudo dos cuidados com o ser humano em desenvolvimento, mais especificamente com o acompanhamento do desenvolvimento infantil), Cardiopediatria e Fisioterapia Respiratória.

A marcação de consultas será de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. Já o funcionamento do ambulatório será das 08 às 16 horas.

“Esse é um novo espaço ambulatorial. Aqui, não ofereceremos atendimento de emergência. O Hospital Pediátrico continuará sendo a unidade para entradas de urgência infantil”, informou a Diretora do Ambulatório Pediátrico, a enfermeira Isabele Cristina.

“Centralizamos todos os atendimentos pediátricos, para todas as especialidades, aqui no ambulatório. Assim, as mães e demais responsáveis pelas crianças terão todos os médicos em um único local. Nossos investimentos na saúde pública continuam em todo o município, seja na atenção básica, como também em clínicas especializadas e unidades de maior complexidade, como o novo Hospital Municipal, na Cidade da Saúde”, informou a Prefeita Manoela Peres.

O novo Ambulatório Pediátrico Municipal já está em funcionamento na Rua Adolfo Bravo, 38, em Bacaxá (rua do Hospital Porphírio Nunes de Azeredo).