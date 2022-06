Prefeitura de Saquarema inaugura Praça da Bíblia no bairro do Condado

A Prefeitura de Saquarema inaugurou, nesta segunda-feira, 20, a Praça da Bíblia Presbítero Abraão Fernandes da Cunha, no bairro Condado de Bacaxá. O novo espaço, próximo ao Corpo de Bombeiros e às margens da Rodovia Amaral Peixoto, é de fácil acesso e se torna um importante ponto de encontro, lazer, cultura e diversão na cidade.

Durante a cerimônia de inauguração, que contou com a participação de diversas autoridades municipais e estaduais, além de representantes de muitas denominações evangélicas do município, a Prefeita Manoela Peres falou sobre a importância do local para a cidade de Saquarema: “Temos uma grande parcela de evangélicos na nossa cidade e sei que eles estão em constante oração para que o município cresça e se desenvolva. Esta praça recebeu o nome de um homem de oração, exemplo de fé e determinação para muitas pessoas. Estou feliz em poder entregar uma nova área de lazer para todos os moradores da nossa Saquarema”, concluiu a Prefeita.

Show com revelação da música gospel

Após a cerimônia, a população presente pode contar com um grande show do cantor Paulo Neto. Com apenas 16 anos, o jovem cantor impressiona com a sua voz afinada e potente. Com seu jeito emocionante de interpretar as canções, o garoto vem chamando a atenção no cenário gospel nacional. A internet teve papel fundamental para ajudar a alavancar o nome de Paulo Neto. É que ele aproveitou o YouTube para divulgar alguns vídeos em que aparecia cantando covers. Aos poucos, foi interpretando canções como Tua Presença, Ponto Final e Ressurreição em Naim e atualmente tem contrato com uma importante gravadora gospel.

Juntamente com o show, a Prefeitura de Saquarema anunciou o retorno do Saquarema Gospel, principal evento voltado ao público evangélico na cidade. Serão três dias de shows com grandes nomes da música gospel brasileira, além da participação de ministérios de louvor, bandas, grupos e apresentações solo de participantes das igrejas da cidade.

Homenagem a um homem de fé

A Praça da Bíblia recebeu o nome de Abraão Fernandes da Cunha. Abraão Mecânico, como era conhecido, era presbítero da Igreja Assembleia de Deus em Saquarema, na congregação do bairro Lago do Paraíso. Há quinze anos, ele teve uma revelação divina que mudou a história de muita gente ligada à igreja a qual ele pertencia.

A Praça da Bíblia Presbítero Abraão Fernandes da Cunha possui parquinho para as crianças, academia dos idosos, espaço de convivência e iluminação em led, garantindo mais economia, qualidade e eficiência de iluminação. A área também conta com novo paisagismo e urbanização.