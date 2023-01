Prefeitura de Saquarema inicia a construção de 4 novas creches

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, iniciou a construção de quatro novas creches no município. As obras estão sendo realizadas nos bairros Asfalto Velho, Rio d’Areia, Jaconé e Bonsucesso.

As novas creches serão construídas por sistema modular pré-fabricado, dando maior celeridade na entrega das mesmas. Cada creche contará com 838,60 metros quadrados de área construída e possuirá capacidade de atender até 94 crianças, de 0 a 3 anos, ampliando a oferta de vagas para a Educação Infantil no Município.

“Cada creche terá 5 salas de aula, sala de multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer, e jardins sensoriais. São estruturas que fornecerão segurança e acessibilidade para alunos, pais, professores e demais funcionários”, afirmou a Secretária Municipal de Obras Públicas, Priscilla Barroso Poubel.

“Ao todo, iremos construir 15 novas creches até o ano de 2024, em diversos bairros dos três distritos. É um salto de grande importância para a Educação Pública da nossa cidade, que oferecerá mais de 1400 vagas para a população”, completou a Prefeita Manoela Peres.

Para acompanhar as obras, a população pode conferir o andamento das construções pelos canais de comunicação da Prefeitura de Saquarema, por meio do site oficial ou das redes sociais, no Facebook ou Instagram.