Prefeitura intensifica fiscalização e monitoramento para o feriado de Corpus Christi em Cabo Frio

O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4), deve aumentar a circulação de moradores e turistas em Cabo Frio. Para acompanhar o movimento, a Prefeitura organizou um esquema especial coordenado pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública.

A ação contará com atuação ampliada da Guarda Civil Municipal, da Fiscalização de Posturas e da Defesa Civil, além das equipes que já trabalham diariamente no município. O planejamento envolve pontos estratégicos da cidade, incluindo praias, áreas comerciais e vias de maior circulação, tanto na área central quanto em Tamoios.

Entre as medidas previstas estão o apoio no ordenamento do trânsito durante a confecção dos tradicionais tapetes de sal e das procissões religiosas que acontecem nos bairros do Centro, São Cristóvão, Jardim Esperança e no distrito de Tamoios.

As ações também incluem o uso de tecnologia para ampliar o monitoramento e a fiscalização durante o feriado. Drones e a Central de Monitoramento Móvel serão utilizados pela Guarda Civil Municipal no acompanhamento das áreas de maior movimentação, com sistema de identificação de foragidos da justiça. Ao todo, 60 agentes e seis viaturas estarão mobilizados ao longo do período.

Nas praias, especialmente na Praia do Forte, a fiscalização será intensificada com foco no ordenamento urbano e na orientação aos frequentadores. Seguem proibidos o uso de caixas de som, a entrada com garrafas de vidro e a prática de altinhas fora dos horários e locais permitidos.

A Defesa Civil também atuará em conjunto com a Fiscalização de Posturas na vistoria de carrinhos de ambulantes que utilizam gás, além do monitoramento constante das condições climáticas para atuação preventiva em caso de necessidade.

Em caso de denúncias ou emergências, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 ou a Defesa Civil pelos números 199 e (22) 2647-0199.