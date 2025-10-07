Pular para o conteúdo

Prefeitura realiza melhorias no Lar da Cidinha em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_3275

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Cabo Frio realizou, na última semana, uma série de intervenções na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Maria de Carvalho Gallo, conhecida como Lar da Cidinha. As ações foram executadas a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Os serviços incluíram a troca dos pisos de dois quartos e do corredor da instituição, além da substituição dos rodapés. Também foi realizada a reposição das pias dos dois banheiros do local.

As melhorias visam garantir mais conforto e segurança para os idosos atendidos, reforçando o compromisso da Prefeitura com o bem-estar dos assistidos pelo Lar da Cidinha.

