Prefeitura retoma construção da UBS Reserva do Peró e inicia reforma de outras duas unidades em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Saúde, segue investindo nas melhorias e na ampliação da rede de Atenção Primária do município. Parada há quatro anos, a obra para a construção da Unidade Básica de Saúde da Reserva do Peró foi retomada. Já as unidades básicas do Jacaré e Tangará estão sendo completamente reformadas.

Para a reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Jacaré e do Tangará estão sendo investidos R$162.364,76 e R$254.643,59, respectivamente. Ambas estão sendo custeadas com emendas parlamentares destinadas ao município. Já para a construção da unidade da Reserva do Peró, o município está investindo R$ 654.416,01 de verba própria.

Parada há quatro anos, a Unidade Básica de Saúde da Reserva do Peró precisará ser reconstruída, para que a estrutura atenda adequadamente as finalidades do posto.

“Retomar a obra neste bairro é uma grande conquista para Cabo Frio. Ao assumir a gestão, identificamos que as unidades do Reserva do Peró, Colinas do Peró e Jardim Esperança foram pagas mais de 80% e não foram concluídas em governos anteriores. Com a licitação, a obra para a reconstrução da Reserva do Peró foi retomada; o processo anterior está judicializado, a fim de que a empresa possa responder pela construção que não foi finalizada e entregue”, explica a secretária de Saúde, Erika Borges.

Com execução da própria equipe de manutenção predial da Secretaria de Saúde, as ESFs do Cajueiro e do Porto do Carro também receberam melhorias. A próxima a ser atendida será a ESF do Angelim.

“A cada unidade que podemos realizar intervenções e melhorias é um ganho que temos para a população e para a equipe que trabalha e se dedica nos espaços. Além do nosso cuidado e preocupação com o atendimento junto aos moradores, é extremamente importante que tenhamos espaços adequados para que os serviços em saúde sejam prestados da melhor forma possível”, disse a secretária adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Primária, Kainá Gago.